Ученые открыли причину обжорства и продукты, приводящие к перееданию

Переедание во многих странах мира считают «бичом современной цивилизации». Американские ученые сделали открытие, согласно которому люди объедаются не из-за отсутствии силы воли. Переедание - это более серьезная проблема. Оказывается, к обжорству подталкивают определенные продукты.

Профессор Университета Калифорнии, доктор Роберт Ластиг считает, что продукты с высоким содержанием простых углеводов более всего способствуют накоплению избыточного веса. Более всего такие углеводы содержат сахар, белый хлеб, кондитерские изделия, мед. По мнению Ластига, простые углеводы делают мозг нечувствительным к «гормону насыщения» - лептину. Именно при помощи лептина тело дает сигнал мозгу, что ему достаточно еды. Но когда мозг не получает сигналов «гормона насыщения», еда продолжает приносить удовольствие, даже если человек наелся и сыт.

В своей книге Fat Chance Роберт Ластиг советует желающим похудеть в первую очередь осознать причину переедания и постепенно отказаться от сахара, белого хлеба и других продуктов с высоким содержанием простых углеводов.

Исследователи из Мичиганского университета также подтверждают, что нехватка лептина провоцирует ожирение. Результаты научной работы показали, что у людей с высоким уровнем «гормона насыщения» происходит перегрузка мозгового рецептора, который с ним взаимодействует, нарушается работа механизма. В результате опытов на лабораторных мышах доказано, что у рецептора имеется «две ноги», которыми он цепляется к лептину. Но в некоторых случаях бывает, что их оказывается меньше, чем необходимо, поэтому лептин должного эффекта не оказывает.