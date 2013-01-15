Продукты, которые вообще нельзя есть на завтрак

Исследователи опеределили, какие продукты никогда нельзя есть на завтрак, ведь съеденные продукты утром натощак очень важны для нашего здоровья и дальнейшего хорошего самочувствия днем. Этот список может оказаться неожиданным для многих.

Самым первым в списке оказался банан. По утверждению диетологов, этот фрукт содержит большое содержание магния и может нарушить кальциево-магниевый баланс в организме, а это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Не в чести у исследователей оказались и многие другие фрукты и овощи. Так, апельсины, употребленные натощак, способны вызывать гастрит и аллергию. В хурме и помидорах содержится большое количество пектина и дубильной кислоты, что может послужить причиной образования желудочного камня.

Огурцы, паприка, капуста способны вызывать раздражение слизистой желудка, и людям с проблемным пищеварениям - гастритами, дуоденитами, а тем более, язвой желудка, рекомендуют вообще отказаться от употребления этих продуктов натощак.

Употреблять йогурт натощак также не рекомедуется, поскольку при приеме на голодный желудок он теряет значительную часть полезных веществ и не даст никакого эффекта. Его рекомендуют употреблять спустя два часа после еды или перед сном, только тогда он поможет процессу пищеварения.

Сахар в пустом желудке блокирует выработку инсулина, он способствует заболеванию глаз и может нарушить кислотно-щелочной баланс. А употребление чеснока натощак вызывает колики и спазмы в желудке. Кроме того, нельзя есть по-утрам копчености или консервированные продукты, они долго перевариваются в желудке и могут вызвать диарею.

А что же нам советуют на завтрак, чтобы обошлось без обострения хронических заболеваний, чтобы нормализовать массу тела и улучшить умственную активность? Диетологи советуют творог, овсяную кашу из цельного зерна, нежирное молоко.