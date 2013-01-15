Ягода гранат помогает справиться со стрессом

Волшебная ягода гранат помогает справляться со стрессом. Особенно это актуально после новогодних каникул, когда россияне с трудом втягиваются в рабочий процесс.

Ученые из Университета королевы Маргарет из Эдинбурга, Великобритания, выявили, что гранаты помогают справляться со стрессом на работе.

Для того, чтобы поддержать силы и успешно работать в офис после отпуска, рекомендуется ежедневно выпивать по два стакана свежевыжатого гранатового сока.

Напомним известный всем факт - красная ягода повышает гемоглобин. Сок граната также одно из лучших средств при железодефицитной анемии.

Гранаты понижают давление и препятствуют развитию абдоминального ожирения (отложению жира в области живота). Эта ягода также снижает риск развития инсультов, инфарктов и болезней почек.

Есть данные, что гранаты замедляют рост злокачественных опухолей. В гранатах много антиоксидантов, в том числе высокое содержание витамина С, а также А и Е. В ягоде еще содержатся фитонциды, повышающие иммунитет. Еще одно полезное свойство сока - понижает температуру при простуде.

Гранаты улучшают сексуальную функцию.