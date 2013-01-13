Ученые: Coca-Cola может помочь в лечении болезней кишечника

Ученые из медицинского колледжа при Афинском университете предлагают лечить непроходимость тонкого кишечника обычной кока-колой, о вреде которой до этого неоднократно заявляли врачи.

Растительные волокна некоторых продуктов, таких как хурма, финики или тыква способны привести к непроходимости желудочно-кишечного тракта в организме человека. Образовавшиеся в последствии камни в желудке можно удалить лишь с помощью хирургического вмешательства.



Проведенные греческими учеными эксперименты показали, что употребление кока-колы способно привести к растворению каменей, передает портал globalscience.ru. Если же образования растворить полностью не получится, то напиток размягчит их, что облегчит действия врачей – вместо скальпеля хирурга потребуется операция эндоскопии.



Медики сообщили, что эффект кока-колы связан с тем, что в напитке содержатся фосфорная и угольная кислоты. Они способны разрушать уплотненные волокна в желудке.