Как остаться свеженькой и отдохнувшей после новогодних застолий

Для некоторых женщин, даже молоденьких, продолжительные каникулы и новогодние застолья становятся проблемой в том, что не в лучшую сторону меняется кожа лица. Из-за переедания и алкоголя набираются не только лишние килограммы, но появляются отеки, круги под глазами. А на работу просто необходимо явиться красивой.

Портал Аргументыру.com считает, что отчаиваться не надо. Достаточно оставить один день каникул для себя, чтобы привести лицо в порядок. Желательно выспаться. Погулять на свежем воздухе.

И простые маски вернут лицу здоровый и сияющий вид. Для очень сухой кожи подойдет банановая маска. Необходимо размять один банан до состояния кашицы, после чего добавить две столовых ложки молока, чайную ложку меда (для тех, у кого нет на него аллергии) и несколько капель оливкового масла. Получившуюся смесь нанести на лицо на 15-20 минут. Смыть теплой водой.

Убрать с лица отеки поможет медово-белковая маска. Для ее приготовления потребуются две столовые ложки меда, столько же муки и один яичный белок. Смешать компоненты и полученную массу нанести на лицо. Держать до полного высыхания (минут 20-30). Смыть маску рекомендуется сначала горячей, а потом холодной водой.

Хорошо увлажняет кожу сметанная маска: смешать по одной чайной ложке сметану и крахмал, добавить очищенное от кожуры и натертое на мелкой терке яблоко. Полученную кашицу – нанести на лицо на 15 минут. Смыть маску теплой водой и нанести легкий крем. Это минимум, что поможет хорошо выглядеть после длительных праздников.