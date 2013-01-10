Назван аромат, который может помочь похудеть всем желающим, когда не помешает скинуть 2-3 килограмма, однако, на фитнесс нет времени, а на диеты нет желания, на помощь может прийти более доступная ароматерапия.

Аромат лесной ягоды - малины - может помочь постройнеть, в ягоде содержаться кетоны, специальные ароматные соединения, которые зачастую употребляются в производстве парфюмерии.

Благодаря действию кетонов в организме повышается уровень адипонектина, гормона, обеспечивающего нормальный обмен веществ, пишет сайт Медвести.

Отметим, что кетоны, способствующие потере веса, содержатся и в других ягодах.