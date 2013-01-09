Ученые уверены, что употребление газировки ведет к недугу психики, ни много, ни мало - депрессию у человека может вызвать употребление сладкой газированной воды, в исследовании, которое длилось год, приняли участие 200 тыс. добровольцев.

Волонтеры употребляли лимонад, сладкий чай, кофе, фруктовые напитки и газировку.

По итогам исследования оказалось, что у людей, принявших участие в исследовании, в 11 тысячах случаев возникала депрессия, при этом у любителей газировки - на 30 процентов чаще.