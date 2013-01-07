Ученые: энергосберегающие лампы опасны для здоровья

Американские ученые утверждают, что энергосберегающие лампы могут быть опасны для здоровья человека: они излучают намного больше ультрафиолета, который может повредить клетки кожи, а при длительном облучении могут вызвать рак.

Специалисты из университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук провели эксперимент, в котором клетки кожи подвергались воздействию излучения обоих типов ламп - энергосберегающей и обычной. Клетки, подвергнутые излучению от энергосберегающих ламп, оказались сильно поврежденными, а клетки, облученные обыкновенной лампой, остались абсолютно здоровыми.

Доктор Марсия Саймон, дерматолог из университета штата Нью-Йорк, заявила, что "результаты исследования показали, что мы можем фактически вызвать смерть клеток" при излучении энергосберегающих ламп.

Узнав о результатах исследования, производители энергосберегающих ламп уже заявили, что "уровень испускаемого ультрафиолетового излучения находится в пределах нормы", пишет издание LiveScience.