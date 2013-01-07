Британские ученые открыли тайну быстрого похудения. Они выяснили, что похудеть можно быстро и не причиняя вред организму, не изнуряя себя разными диетами. А весь секрет в том, что пищу необходимо тщательно пережевывать.

По утверждению ученых из Университета Бирмингема, привычка тщательно пережевывать пищу положительно влияет на усвоение калорий в организме человека и если разжевывать каждый кусочек по полминуты, то можно быстро похудеть. Люди, которые как следует пережевывают пищу, едят меньше и с легкостью отказываются от ужина.

Исследование проходило с тремя группами участников эксперимента. Всем им предложили бутерброды с сыром и беконом. Участники первой группы ели бутерброды в обычном режиме, вторая группа испытуемых жевала пищу по 10 секунд, а третья группа - по 30 секунд. В итоге, третья группа с легкостью отказалась от предложенного десерта.

В результате проведенного эксперимента специалисты пришли к выводу, что если человек пережёвывает каждый кусочек пищи не менее 30 секунд, то у него не возникает желания наедаться вечером. А кроме того, количество набранных калорий за день существенно сокращается, что позволяет похудеть быстро и безболезненно.

Однако, как отмечают специалисты, при длительном пережевывании теряются вкусовые ощущения, поэтому этот способ похудения подойдёт лишь самым целеустремлённым и настойчивым людям, пишет MyJane.