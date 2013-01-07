Названы полезные свойства сладостей, а именно - мармелада и варенья

Ученые из Стокгольма в ходе исследования обнаружили, что желе, мармелад и даже такая сладость, как варенье, являются очень полезными для организма человека и, в своем роде, незаменимыми, пишут , пишут Медвести.

Оказывается, что в вышеназванных сладостях очень высоко содержание пектина, которые может выводить из организма человека соли и тяжелые металлы.

В качестве средства профилактики ученые рекомендуют время от времени употреблять в пищу эти продукты.