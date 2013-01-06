Лучше пить водопроводную воду, чем из бутылки

Ученые Университета Глазго были в шоке, когда решили проверить, насколько отличаются широко разрекламированная бутилированная вода и постоянно обличаемая водопроводная, из-под крана.

Исследование показало: бутилированная вода большинства известных марок даже более опасна для человека, чем обычная, из-под крана, пишут СМИ. Связано это с тем, что бутилированная вода чаще становится источником инфекционных заболеваний, потому что ее не подвергают методам обеззараживания, как это происходит с водопроводной водой.



Кстати, влияние пластика, пусть даже пищевого, на здоровье человека еще до конца не изучено.

Уже первые серьезные исследования показали, что вещество, содержащееся в пластиковых бутылках – бисфенол А, по своему строению подобное женскому гормону эстрогену, в больших концентрациях увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а кроме того вызывает повышение печеночных ферментов, что может свидетельствовать о поражении печени, пишет zuzn.ru.



Не так давно в соках и питьевой воде европейских производителей, упакованных в пластиковые бутылки, было обнаружено превышение допустимой концентрации другого вредного для здоровья вещества – сурьмы, которая со временем переходит из пластика в жидкое содержимое бутылок.