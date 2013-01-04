В первый месяц нового 2013 года землян ждет "нашествие" магнитных бурь. Как предупреждают медики, необходимо быть готовыми к ухудшению самочувствия в то время, когда у Земли будет неспокойно геомагнитное поле.

Метеочувствительным людям врачи советуют особенно тщательно следить за своим здоровьем - снизить физические нагрузки, хорошо высыпаться. А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись всеми необходимыми лекарствами и перейти на диету.

Магнитные бури могут вызывать у метеочувствительных людей головные боли, мигрень, ускоренное сердцебиение - тахикардию, бессонницу, скачки артериального давления. Именно на период магнитных бурь приходится 70% инфарктов, инсультов и гипертонических кризов.

Первая магнитная буря уже состоялась, она была назначена на 3 января. Следующая магнитная буря ожидается после Рождества Христова - 8 января. И далее: 13 января, затем 19 января, 23 января, 25 января и, наконец, 28 января.