Озвучен топ напитков, способствующих чуть ли не вечной молодости

Многие люди стремятся к совершенству, красоте и долгой жизни, ученые, на радость многим, озвучили топ напитков, способствующих чуть ли не вечной молодости, красоте и, что самое важное, здоровью, пишет myjane.ru.

Ученые из Великобритании на первое место рейтинга самых полезных напитков уверенно "поставили" минеральную воду, которая не только увлажняет кожу и притупляет чувство голода, но подготавливает желудок к приему пищи. На удивление многим, на втором месте - кофе, а на третьем - чай. Зеленый чай - улучшает обмен веществ и ускоряет окисление жиров.

Горячий шоколад занял четвёртую позицию, на пятом и шестом месте - красное вино и молоко соответственно.