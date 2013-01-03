Спирт при инфаркте может спасти человеку жизнь

Необычную операцию пришлось провести под Рождество британским врачам из Кардиологической клиники Бристоля. Их пациент, 77-летний Рональд Олдом, страдал так называемой желудочковой тахикардией.

При этом самом опасном виде аритмии пульс больного может внезапно повыситься до 200 ударов в минуту, что, учитывая возраст Олдома, неминуемо должно было привести к летальному исходу. Поскольку стандартные методы не помогали, врачи решили выжечь одну из мышц, которая вызывала усиленное сердцебиение. Стандартный способ (электрическая абляция) не всегда возможен, а в данном случае был еще и слишком рискован, поэтому решено было использовать этаноловую абляцию — выжигание спиртом.

Этаноловая абляция до сих пор на сердце практически никогда не проводилась — этот метод позаимствован у урологов, которые подобным образом лечат аденому предстательной железы.

Пациенту ввели катетер в артерию паховой области, довели его до сердца, определили с его помощью часть сердца, бьющуюся в опасном ритме, и подали на эту часть немного абсолютного спирта (крепость — 99,8%), инициируя тем самым искусственно вызванный инфаркт. Как только мышца была убита, пульс больного нормализовался, и через три дня он вернулся домой, сообщает gazeta.ru.

Том Джонсон, врач, проводивший эту операцию, заявляет, что это было очень рискованное мероприятие, однако другого выхода у врачей попросту не было.