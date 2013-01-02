С 2013 года в России вводится всеобщая диспансеризация

В России с 2013 года вводится всеобщая диспансеризация. Министр здравоохранения Вероника Скворцова еще летом 2012 года сообщала о том, что в России планируется устраивать масштабную диспансеризацию.

Для маленьких граждан России - для детей - обследование станет ежегодным. Ежегодно всеобщий осмотр будет также у студентов и ветеранов Великой Отечественной войны. Для взрослых диспансеризация будет проводиться по определенному регламенту. Ежегодно на диспансеризацию россиян будет тратиться 85 миллиардов рублей.

По словам главы Минздрава, такая система мероприятий, включающих профилактический медицинский осмотр врачами нескольких специальностей, существует во многих странах мира. Профосмотр был и в Советском Союзе.