Разработан тест, который может показать, сколько лет осталось прожить человеку

Разработан тест, который может показать человеку, с какой скоростью происходит процесс старения и сколько лет конкретно данному человеку осталось прожить, разработчики теста уверены, что он будет использоваться при страховании.

В настоящее время страховые общества интересуются всем, что связано с человеком, от здоровья семьи до вредных привычек.