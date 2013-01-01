Ученые: Определенная диета поможет снизить риск переломов

Ученые уверены, что определенная диета поможет снизить риск переломов, секрет кроется в регулярном употреблении фруктов и овощей оранжевого цвета, выводы сделаны специалистами после проведенных исследований.

Каротиноиды, которые и предают фруктам и овощам радостный оранжевый цвет, еще и обладают способностью преобразовываться в витамин A, отвечающий за формирование зубов и костей и замедляет процессы старения, пишут Интернет-СМИ.