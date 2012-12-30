Ученые: Бокал вина за праздничным столом полезен не для всех

Бокал вина за праздничным столом полезен не для всех, пользу 1-2 бокала вина принесут обладателям стройной фигуры, остальным от принятия алкоголя стоит отказаться, считают ученые австралийского университета Кертин.

По мнению исследователей, даже некоторое, пусть и умеренное употребление алкоголя людям с избыточным весом противопоказано, так как именно вино поставит под угрозу здоровье сердца.

Авторы работы - профессор Майк Даубе и доктор Тим Лобштейн, в их исследованиях использовались данные по результатам опросов, проведенных более 40 лет назад.

Ранее АН опубликовали пять советов диетологов, данных в преддверии праздничных дней.