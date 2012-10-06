Факт: оспа помогла онкологам победить агрессивный рак груди

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6 октября 2012, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта meddaily.ru

Родственник вируса натуральной оспы - вирус коровьей оспы - может стать спасением для пациентов с самой смертельной формой рака груди. Лабораторные тесты Стэнфордского Университета показали: более 90% клеток тройного негативного рака молочной железы умирали в течение нескольких дней после применения вируса.

У мышей с болезнью штамм вируса убирал 60% опухолей, а оставшиеся опухоли значительно уменьшались, передает портал MEDDaily.

Данный вирус представляет собой основу для вакцины от оспы. Он абсолютно безвреден для человека.