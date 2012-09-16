Курение влияет на качество сна

Немецкие ученые выявили, что курение оказывает влияние на качество сна. Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Берлинской медицинской школой, курильщики спят хуже некурящих людей.

Старший научный сотрудник Стефан Корс сообщил, что данное исследование впервые демонстрирует, что среди людей с нарушениями сна, но без каких-либо психических расстройств, превалируют курильщики. По версии ученых, ухудшение качества сна может быть вызвано стимулирующим эффектом никотина.

В исследовании приняли участие 1 100 курильщиков и 1 243 некурящих. Результаты показали, что 17% курильщиков спят меньше шести часов в день, тогда как среди некурящих к этой категории относятся лишь 7%. 28% опрошенных курильщиков жаловались на беспокойный сон, а некурящих в этой группе оказалось только 19%.

Ученые советуют для крепкого сна попробовать отказаться от сигарет.