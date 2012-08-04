Главный трансплантолог России, директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова академик Сергей Готье, сообщил, что россияне смогут прижизненно распорядиться судьбой своих органов.

Это предусматривает новый законопроект "О донорстве органов и их трансплантации", разработанный Минздравом совместно с ведущими специалистами в этой области. Документ будет до конца 2012 года направлен на согласование в федеральные органы власти и размещен для обсуждения на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.

По словам Готье, желание или нежелание россиянина стать после смерти донором органов можно будет внести компьютерную базу медучреждения. "К примеру, человек сможет прийти в поликлинику или в больницу и сказать, что после своей смерти хочет стать донором органов или не хочет им стать.

Волеизъявление также можно будет поменять", - пояснил трансплантолог. В новом документе сохранена имеющаяся и в законе 1992 года так называемая "презумпция согласия" (положение, согласно которому любой человек, обреченный на смерть, будет использован как донор, если у него нет письменного отказа), что, по мнению Готье, является "правильным, современным и отвечающем общемировым тенденциям".

Еще одним нововведением разработанного законопроекта является урегулирование отношений в сфере детского посмертного донорства, что не прописано в действующем законе. По словам Готье, законопроект вводит принцип информированного согласия на изъятие органов у детей со стороны только их родителей.