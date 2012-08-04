Изюм является уникальным источником энергии для спортсменов

Американские ученые выявили, что изюм является идеальным источником энергии для спортсменов и физкультурников.

Исследователи из Калифорнийского университета считают, что изюм дает заряд энергии, аналогичный батончикам с добавленным сахаром, но он гораздо полезнее для здоровья спортсмена.

Ученые провели три эксперимента с участием спортсменов-бегунов, оценивая их скорость и выносливость при употреблении воды, сладких батончиков и изюма. Бегуны, подкреплявшиеся изюмом или спортивными батончиками, показали приблизительно одинаковые результаты на дистанции 5 км. Они преодолели дистанцию на одну минуту быстрее, чем когда пили обычную воду.

В изюме содержится до 70 прроцентов фруктозы и глюкозы, 3,5 процента клечатки и 3 процента белков, а также антиоксиданты, калий и железо. Достоинство изюма и в том, что в нем нет искусственных ароматизаторов и красителей.