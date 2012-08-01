Названа специя, нормализующая ночной сон человека

Бессонницу, а также и другие распространенные нарушения ночного сна, можно вылечить, придерживаясь диеты, что не причинит, в отличие от медикаментов, организму человека никакого вреда.

Ученые установили в ходе исследования, что в морепродуктах содержится триптофан - аминокислота, способствующая выработке серотонина, являющимся успокаивающим.Триптофан также содержат жирное натуральное молоко, цельное зерно, орехи и бананы, а также тофу.

Ученые отмечают, что самым эффективным средством от бессонницы является шафран, что доказывает результат исследований, проведенных на лабораторных животных.