Ученые выявили еще один плюс поздних родов

Ученые выявили еще один большой плюс поздних родов — после 40 лет. Известно, что женщины, рожающие рано, реже страдают от осложнений во время беременности.

Недавно исследователи университета Южной Калифорнии (University of Southern California) доказали, что роды после 40 лет снижают риск развития рака матки на 44%. По данным ученых, этот эффект наблюдается после родов в течение десятилетий, пишет The Daily Mail.

Специалисты проанализировали данные 17 исследований, в которых приняли участие 8671 женщин с раком и более 17 женщин, не страдающих от этого заболевания.

Рак матки является самым распространенным видом рака женских половых органов в США и Великобритании. Большинство случаев заболевания приходится на женщин в возрасте 50-60 лет. В результате выяснилось, что риск развития заболевания после 30 лет начинает снижаться примерно на 13% каждые 5 лет.

По сравнению с женщинами, родившими последнего ребенка до 25 лет, роженицы в возрасте 30-34 лет заболевают на 17% реже, а у тех, кто родил в 35-39 лет, риск возникновения онкологического заболевания снижается на 32%.

Руководитель исследования доктор Вероника Сетиаван пояснила, что поздние роды дают защиту, учитывая такие факторы, влияющие на развитие рака, как вес тела, количество детей и использование оральных контрацептивов.

Возможно, женщины, способные забеременеть после 40, имеют более здоровый эндометрий или все дело в положительном воздействии прогестерона на организм женщины после 30 лет. Ученые считают, что

необходимо провести дополнительное исследование, чтобы доказать почему поздние роды защищают от развития рака.

Статья подготовлена по материалам ТЕДДИ-клуб