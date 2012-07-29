ВОЗ: В Уганде вспышка смертельно опасной инфекции - лихорадки Эбола. ВИДЕО

Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что по меньшей мере 14 человек скончались в Уганде от вспышки лихорадки Эбола. Первые случаи заболевания были отмечены на западе страны в начале июля.

"Клиническая картина типична для геморрагической лихорадки, очень заразного заболевания, потому что из 20 заболевших 13 человек скончались, причём очень быстро, и среди них были члены одной семьи, которые находились в контакте друг с другом", - рассказал министр здравоохранения Уганды, передает Euronews.

Причина вспышки лихорадки неизвестна, источник заражения до сих пор не установлен.

Вакцины от вируса Эбола не существует. Погибают от половины и выше заражённых этим вирусом, в зависимости от крепости организма больного. 12 лет назад от этого заболевания в Уганде умерли более 200 человек.