Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Маложирные молочные продукты помогут снизить риск инсульта

23 апреля 2012, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Маложирные молочные продукты - йогурты и молоко - помогут снизить риск такого серьезного заболевания, как инсульт. В Швеции ученые из Каролинского института провели эксперимент с участием 75000 человек в возрасте 45-83 лет.  

В самом  начале исследования у добровольцев не было зафиксировано сердечно-сосудистых заболеваний, перенесенного инсульта, злокачественных новообразований. Участники эксперимента  заполняли специальные анкеты, где сообщали о продуктах и напитках в своем рационе.

Исследование продолжалось в течение 10 лет.

За это время было зафиксировано 4089 инсультов (1680 среди женщин и 2409 у мужчин). Из них - 3159 ишемических, 583 геморрагических и 347 инсультов неустановленного типа.

По итогам исследования, у людей, потреблявших  молочные продукты с низким содержанием жира, мнее подвергались риску инсульта на 12% и на 13% - ишемического инсульта. Положительный результат подобных продуктов ученые связывают с витаминами и минеральными веществами, в том числе, кальция, магния, витамина D (влияет на кровяное давление) и калия.

ИЧ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан