Эпидемия во Въетнаме: неизвестная инфекция поражает молодых, есть жертвы

//Здоровье

21 апреля 2012, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр tvr.by

Правительство Вьетнама заявило, что намерено обратиться за международной помощью в связи с распространением неизвестной инфекции, поразившей уже 270 жителей в центре страны и унесшей 19 молодых жизней.

Вспышка заболевания произошла в провинции Куангмай, расположенной в центральной части Вьетнама, сообщает Би-би-си. По последним данным, число жертв инфекции, незнакомой вьетнамским службам здравоохранения, достигло 19 человек.

Заболевание начинается с сыпи на руках и ногах, затем поражается печень и возникают проблемы в работе других органов человека. Первые симптомы инфекции – высокая температура и потеря аппетита. Отмечается, что эпидемия поражает, прежде всего, молодое поколение.

За последние полтора года в мире произошло две крупных эпидемии. Сначала эпидемия холеры охватила государство Гаити в Карибском море. "Аргументы.ру" писали, что к концу 2010г. количество ее жертв приблизилось к 2 тысячам.

Случаи болезни наблюдались в соседней Доминиканской Республике, а также США. Врачи ожидали, что лечение потребуется 400 тыс. человек, однако пессимистические прогнозы не оправдались.

Кроме того, в мае-июне 2011г. в Европе началась эпидемия "овощного гриппа": от кишечной инфекции, возбудителем которой является бактерия E.coli, скончались 22 человека. Общее количество заболевших превысило 1,7 тыс. человек. Из-за опасной болезни европейские страны были вынуждены приостановить экспорт овощей, временно закрылись многие сельскохозяйственные предприятие.