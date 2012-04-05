Татьяна Голикова объяснила очереди в поликлиниках: не хватает врачей

Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова объяснила, почему в поликлиниках очереди и пациентам невозможно попасть к врачам. По словам министра, в России не хватает 152,8 тысяч врачей и около 800 тысяч медработников среднего звена (медсестер, медбратьев, фельдшеров).

«Эти цифры абсолютно угрожающие, они должны заставить нас испугаться», - заявила Татьяна Голикова накануне на пресс-конференции по поводу медобразования, отметив, что в целом решить эту проблему практически невозможно.

Среди самых дефицитных специальностей, которые нужны для амбулаторного приема в поликлиниках - специалисты-диетологи, детские онкологи, ревматологи, нефрологи, пульмонологи и врачи общей практики. Но в стационарах переизбыток стоматологов, офтальмологов, травматологов-ортопедов.

По данным столичного Департамента здравоохранения, в Москве остро не хватает офтальмологов, реаниматологов, детских неврологов и и неонатологов. Но таких специалистов как косметологи, дерматовенерологи и урологи - в количестве. Студенты, заканчивающие медицинский вуз, не идут работать по специальностям из-за мизерных зарплат.