Ученые: Спиртное позволяет человеку чувствовать себя привлекательным

Ученые под руководством Лорана Беге из французского университета Пьера Мендеса-Франса установили, что алкоголь заставляет человека чувствовать себя более уверенным в себе, а именно - более привлекательным, интересным и умным, сообщает MedDaily.

В ходе эксперимента 94 мужчинам предложили протестировать коктейль, а затем снять ролик и оценить себя с точки зрения привлекательности, чувства юмора и т.д.

В итоге психологи доказали: всего лишь бокал алкогольного напитка повышает самооценку человека.