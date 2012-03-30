Куба признана страной, где лучшая в мире медицина

Эксперты ВОЗ признали лучшей в мире медицину бедного острова Куба. Об этом заявил замдиректора ВОЗ Анарфи Асамоа-Баа на встрече со своими коллегами в Гаване.

Специалисты отметили, что высокие стандарты здравоохранения Кубы можно перенять в качестве модели для других государств. Все жители Острова Свободы бесплатно получают высококлассную медицинскую помощь.

В республике проводятся кампании, направленные на искоренение инфекционных болезней. Замдиректора ВОЗ рекомендует минздравам обратить внимание, как в этой стране проводятся противовирусные кампании и использовать эту модель в своей практике.

Отмечается, что на Острове Свободы инфекционных больных - единицы. Куба также занимается обучением иностранных специалистов и помогает медикам более чем в 32 странах, передает РБК. Кроме бесплатной медицины, предоставляемой своему населению, кубинские власти оказывают благотворительную помощь, безвозмездно снабжая лекарствами более 40 стран. А за 10 прошедших лет специалисты Кубы возвратили зрение более 2,2 млн. своих более бедных соседей из Латинской Америки.

Медицинские НИИ Кубы благодаря хорошему финансированию имеют все необходимое для проведения опытов. В кубинских лабораториях были разработали биоактивные вакцины против рака.Напомним, Куба приступает к тестированию на человеке вакцины против СПИДа.