Роспотребнадзор Москвы: корь проще предупредить, чем вылечить

В Москве только за первые два месяца года зарегистрировано 247 случаев заболевания одной из самых опасных вирусных болезней - корью. Между тем, существует высокоэффективная защита от этой заразы - прививка.

Прививку против кори жители Москвы могут получить бесплатно в поликлинике по месту жительства. На территории города функционирует Городской консультативно-диагностический центр по специфической иммунопрофилактике с 22 филиалами в административных округах, где прививаются дети с отягощенным соматическим анамнезом по направлению из городских детских поликлиник.

По данным Московского управления Роспотребнадзора, в 2011 году эпидемическая ситуация в Москве ухудшилась, за год было зарегистрировано 139 больных корью против 16-ти в 2010 году, при этом доля местных случаев кори возросла до 65 %. В январе - феврале этого года в городе зарегистрировано 247 больных, из них 71,2% приходится на детское население.

Как отмечает Роспотребнадзор, заболели корью в основном непривитые дети по причине отказа от иммунизации или не достигшие прививочного возраста. При этом среди заболевших взрослых 71,8% не имели прививок против кори или сведений о прививках.

"Самая эффективная защита от кори - прививка. Первую прививку против кори ребенок должен получить в 12 месяцев, ревакцинация (вторая прививка) проводится в шесть лет детям, ранее получившим вакцинацию. Подростки в возрасте 15-17 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет также должны быть иммунизированы против кори", - говорится в сообщении на сайте управления, передает РИА Новости.

В очагах инфекции контактные лица с заболевшим корью, независимо от возраста, должны сделать прививку в следующих случаях: если они не болели корью ранее, не были привиты, не имеют сведений о профилактических прививках против кори, имеют лишь одну прививку, пояснили в Роспотребнадзоре.

По данным Роспотребнадзора, летальные исходы от кори регистрируются с частотой 1 на 10 тысяч случаев. Риск серьезных осложнений и смерти наиболее высок у маленьких детей и взрослых.

Напомним, корь — острая вирусная болезнь, с высокой степенью восприимчивости, характеризующаяся высокой температурой, лихорадкой, вялостью, слабостью, головными болями, мелкопятнистой сыпью, поражением конъюнктивы и насморком.

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, среди них: ларингит, круп (стеноз гортани), трахеобронхит, отит, первичная коревая пневмония, вторичная бактериальная пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит, мезентериальный лимфаденит.

У больных с ослабленной имунной системой болезнь может окончиться летальным исходом.