Ученые выяснили, что больше всего боятся стоматолога женщины после 40 лет

Австралийские ученые обнаружили, что больше всего боятся похода к стоматологу женщины в возрасте старше 40 лет. Некоторые из них могут терпеть боль, не обращаясь к врачу, до 17 дней.



Исследователи в течение пяти лет изучали страхи и фобии людей в связи с посещением стоматолога. Они старались отделить настоящие фобии от обычного дискомфорта, который вызывается присутствием у пациентов во рту посторонних предметов, таких как сверла и иглы.

Оказалось, что женщины старше 40 лет больше других людей боялись идти к стоматологу. Объясняется это чаще всего банальными причинами: многие из них ранее пострадали от челюстно-лицевой травмы или грубого обращения дантиста. Также обнаружилось, что те, кто испытывает стоматологические фобии, плохо переносят боль, а также у них наблюдается повышенный уровень тревожности и чувствительности к стрессовым ситуациям, сообщает km.ru. Выяснилось, что такие люди могут терпеть зубную боль до 17 дней, не обращаясь к врачам.