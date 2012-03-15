Существует приказ Минздрава, в поликлиниках суббота - рабочий день

Министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова заботится о здоровье россиян и рассказала, как должны работать поликлиника, как попасть к специалисту, о сельских врачах.

Глава Минздравсоцразвития напомнила, что государственные поликлиники должны работать не пять, а шесть дней в неделю, хотя бы в сокращенном объеме в субботу. По словам Голиковой, существует приказ ведомства, согласно которому в госполиклиниках суббота - рабочий день, а выходной один - воскресенье.

Министр считает, что работа врачей в субботу значительно уменьшить очереди в медучреждениях, пишет «Российская газета». Глава Минздравсоцразвития признала, что эта норма работает не везде. Как правило, по субботам в поликлинике можно найти только дежурного врача. «Это старый приказ. Сейчас в связи с принятием закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» обновляется вся нормативная база, и этот приказ будет изменен», - сообщила Голикова.

Голикова отметила, что решить проблему очередей в поликлиниках можно не только изменением графика работы. «По программе модернизации здравоохранения все лечебные учреждения обязаны открыть свои сайты в Интернете и предоставить возможность электронной записи к врачу, дистанционного получения направлений на анализы, на консультации специалистов и так далее. Это - реальная возможность уменьшить наплыв пациентов, очереди если не исчезнут, то станут меньше», - рассказала в интервью изданию Татьяна Голикова.

По данным министра, пилотные проекты по электронной записи на прием и ведению электронных карт болезни уже работают в восьми регионах России: Белгородской, Ивановской, Свердловской, Волгоградской, Омской областях, Якутии, Ставропольском и Забайкальском краях. И постепенно эта система будет работать на всей территории России.



По словам Голиковой, не хватает специалистов определенных профилей - хирургов, онкологов, реаниматологов. «В экспертном сообществе существует два полярных мнения: одни говорят, что в России переизбыток врачей, другие - недостаток. Как ни странно, правы и те, и другие. Врачей действительно много. Но в первичном звене, особенно в сельской местности, их остро не хватает», - отметила министр.

Голикова рассказала, как решается проблема: «Исправляем ситуацию несколькими путями: во-первых, переориентируем имеющихся врачей, чтобы они прошли переподготовку по необходимым специальностям. Во-вторых, вместе с Минобрнауки корректируем подготовку молодых специалистов».