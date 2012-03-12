Найдена молекула, которая может побороть рак

Ученые Университета Барселоны синтезировали в лабораторных условиях молекулу, которая помогает бороться с раковыми опухолями. Первые опыты испанских исследователей проводились на мышах и завершились успешно.



После введения в организм мышек молекулы, названной HS44, исследователи наблюдали резкое сокращение формирования метастаз в легких.

Лечение основано на использовании свойств одного из видов белых кровяных телец - лимфоцитов iNKT. Они борются с опухолями за счет высвобождения цитокинов, которые активизируют иммунную реакцию. В результате организм сам уничтожает зараженные или злокачественные клетки. Для этого клетки должны получить некий сигнал, который и дает синтезированная молекула при попадании в организм, активизируя тем самым внутренние ресурсы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Результаты эксперимента опубликованы в "Журнале иммунологии". Ученые считают, что полученные результаты открывают широкие горизонты в медицине.



