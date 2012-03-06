Употребление кофеина никак не влияет на «людей-сов»

Люди по режиму дня бывают «совами» и «жаворонками», ученые провели исследование, изучив влияние кофеина на представителей этих двух групп, результаты работы опубликованы на страницах журнала Sleep Journal.





Сотрудники факультета психиатрии и поведенческих наук из Стэнфордского университета доказали, что употребление кофеина не оказывает никакого влияния на «сов», а вот режим сна у «жаворонков» он может нарушить очень легко.

Стоит отметить, что данное исследование ученые проводили среди студентов. Однако, несмотря на результаты научной работы, специалисты не советуют пить перед сном кофеиносодержащие напитки ни «жаворонкам», ни «совам».