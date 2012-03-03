Ученые предлагают ввести одинаковый запрет на сахар, водку и сигареты
3 марта 2012, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
В мире все больше людей умирают не от голода, а от избыточного веса. Чаще всего тому причина - излишнее потребление продуктов, содержащих сахар. 35 миллионов человек покидает наш мир от "сладкого яда".
В этом уверен профессор Калифорнийского Университета Роберт Ластинг. Сладкоежки умирают из-за болезней печени, сердечно-сосудистой системы, нарушенного обмена веществ и гормонального фона. Все эти заболевания случаются от переизбытка сахара.
В связи с такой ситуацией, американский ученый предлагает ввести по отношению к сладостям ограничительные меры, не меньше тех, что применяются к алкоголю и табаку.
Детям, не достигшим 18-ти лет, запретить покупку сладостей, и вообще убрать из свободного доступа автоматы с шоколадными батончиками и другими сладкими перекусами, сообщает «КП».