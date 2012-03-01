Женщины без косметики ощущают себя обнаженными

Многие женщины в мире без косметики ощущают себя обнаженными. Американские исследователи провели опрос и выяснили, что почти 50% дам недовольны свои лицом без макияжа.

16% участниц исследования, проводимого социологами по заказу фонда The Renfrew Center Foundationо, чувствуют себя непривлекательными, если выходят на улицу ненакрашеными. 14% дам стесняются находиться без макияжа. И столько же женщин ощущают себя голыми, "не нарисовав лицо".

Немало женщины, которые начали активно пользоваться декоративной косметики с 13 лет и даже ранее. Психологи считают, как передает meddaily.ru, что для современных женщин косметика стала средством самозащиты, скрывающим недовольство собой и низкую самооценку.