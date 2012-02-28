Прокуратура: московских селян на Ставрополье травят водой

На Ставрополье прокуратура Изобильненского района предприняла попытку снять угрозу здоровью и жизни около 6 тысяч жителей села Московского в 35 км от краевого центра. Водопроводную воду в поселении пить нельзя, готовитьна ней опасно.

Прокурорская проверка была проведена по жалобе "москвичей" на подачу грязной воды в их дома. Жалоба оказалась обоснованной. Надзорным органом установлено, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Такую воду врачи не рекомендуют пить даже после кипячения, поскольку отмечается нестабильное состояние ее качества и по химическим показателям. Особенно опасна она для малышей до 3-х лет при кормлении их детскими смесями моментальным питанием, по типу "залил кипятком, остудил и дал".

Прокуроры установили, что "в с. Московском отсутствуют очистные сооружения водопровода. Водоснабжение производится из восьми каптированных родников, организованных в четыре водозабора, оборудованных для обеззараживания воды установками ультрафиолетового излучения "Лазурь М-10". Однако для эффективной очистки воды необходимо строительство очистных сооружений водопровода", - сообщает пресс-служба прокуратуры региона на ведомственном сайте во вторник.

Ведомство усмотрело нарушение администрацией села ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который предусматривает, что к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, и еще ряда законов и нормативных актов.

Для начала, прокуратурой района в адрес московской администрации внесено представление об устранении нарушений.

Проблема некачественной водопроводной воды по России во многих населенных пунктах стоит остро. Но этот конкретный случай вне стандартов.

Родники села Московского исстари славятся своей чистотой и прекрасным вкусом. Сотни водителей и пассажиров транспортных средств, которые транзитом по федеральной трассе пересекают село на окраине, ежедневно делают специальную остановку, чтобы напиться и набирать в них воды.

Грязная вода в дома жителей поступает, с 99% долей вероятности, не столько из-за отсутствия очистных сооружений, сколько из-за плохо обустроенного водовода.