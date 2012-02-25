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Каша с растительным маслом является лучшим завтраком в пост

25 февраля 2012, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Каша с растительным маслом является лучшим завтраком в пост

Каша с растительным маслом -оптимальный завтрак в первый день Великого поста после Масленицы, а частые приемы пищи сделают более легким переход на новый рацион без стресса для организма.


Великий пост по православному календарю начинается 27 февраля, за семь недель до Пасхи. Он является основным, самым продолжительным и строгим.
Масленица как бы подготавливает к посту, она предусматривает отказ от мясной пищи. Пост начать придется с каши, со злаковых, с растительным маслом. Ешьте те овощи и фрукты, которые вы едите обычно, постные хлебобулочные изделия. Ваше питание должно быть основано на традиционном меню. Обед должен включать первое блюдо, можно приготовить суп с бобами, которые содержат большое количество белка.
Чаще перекусывайте постными хлебобулочными изделиями, фруктами, овощами. Это снизит ощущения недостаточности привычного рациона.

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