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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Скончалась женщина - первая жертва бракованных грудных имплантов

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Во Франции скончалась женщина, ставшая первой жертвой  бракованных грудных имплантантов, произведенных   компанией Poly Implant Prothese (PIP).

Французская ассоциация женщин с грудными имплантатами (PPP) сообщила, что Эдвиж, бывшая носительница дефективных порвавшихся грудных протезов PIP, заболела лимфомой и скончалась в понедельник. Клиенты французской компании PIP подали 1,4 тысячи жалоб в прокуратуру Марселя, где располагалось предприятие. В настоящий момент компания ликвидируется. Директор PIP подозревается в мошенничестве, передает РИА Новости.  

РРР обратилась к государству с просьбой начать программу по извлечению силикона из грудей женщин, которые прибегали к услугам ликвидируемой компании.  По оценкам ассоциации, во Франции проживают 30-40 тысяч обладательниц продукции.

ИЧ

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