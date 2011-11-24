Скончалась женщина - первая жертва бракованных грудных имплантов

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24 ноября 2011, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Во Франции скончалась женщина, ставшая первой жертвой бракованных грудных имплантантов, произведенных компанией Poly Implant Prothese (PIP).



Французская ассоциация женщин с грудными имплантатами (PPP) сообщила, что Эдвиж, бывшая носительница дефективных порвавшихся грудных протезов PIP, заболела лимфомой и скончалась в понедельник. Клиенты французской компании PIP подали 1,4 тысячи жалоб в прокуратуру Марселя, где располагалось предприятие. В настоящий момент компания ликвидируется. Директор PIP подозревается в мошенничестве, передает РИА Новости.

РРР обратилась к государству с просьбой начать программу по извлечению силикона из грудей женщин, которые прибегали к услугам ликвидируемой компании. По оценкам ассоциации, во Франции проживают 30-40 тысяч обладательниц продукции.