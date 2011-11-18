Онищенко не исключает появления нового вируса гриппа

//Здоровье

18 ноября 2011, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко не исключает, что свиной грипп может появиться как новая опасная мутация вируса свиного гриппа.

Он может возникнуть в результате слияния вируса Н3N2 и штамма Н1N1-2009 «Калифорния». Пока птичий грипп не передается от птицы к человеку и от человека к человеку. По словам Онищенко, в июле-августе 2011 года в двух американских штатах зафиксировано три случая лихорадочного респираторного заболевания, вызванного гриппом Н3N2 свиного происхождения, которое несло в себе ген матричного белка пандемичного вируса Н1N1 2009 года. «За этими мутациями на очень тонком генетическом уровне ведется глобальный мониторинг», - сказал глава Роспотребнадзора.

Новый вирус-убийца может появиться на свет, если Н3N2 скрестится с Н1N1-2009 в организме животного или человека. Случаи заболевания птичьим гриппом продолжают регистрироваться. Официально зафиксированы около 580 случаев со смертностью в 56%. Пока птичий грипп не передается от человека человеку. «Заболевание, вызванное вирусом свиного гриппа H1N1 2009 года «Калифорния», протекает легко, но и легко передается от человека к человеку. По словам Онищенко, за один сезон он буквально весь земной шар объехал по два круга, начался с Мексики и США и пришел к нам.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ на уровне эпидпорогов отмечается в 7 субъектах России: Рязанской, Волгоградской, Нижегородской, Челябинской областях, Москве, Ненецком автономном округе, республике Марий Эл.



Онищенко считает, что в Москве эпидемия гриппа может начаться после новогодних праздников.