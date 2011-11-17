Назван самый эффективный способ борьбы со стрессом - чтение книг

//Здоровье

17 ноября 2011, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Исследователи из Университета Сассекса (Великобритания) провели эксперимент, в котором изучали всевозможные - не медикаментозные - способы борьбы со стрессом.

В ходе эксперимента выяснилось, что наиболее эффективное средство для снятия стресса - чтение книг: чтение художественной литературы позволяет снизить уровень стресса более, чем на половину - на 68%. Для нормализации пульса и расслабления мышц после полученного стресса достаточно было молча почитать в течение шести минут. Среди конкурентов чтения были названы воздействие от прослушивания музыки, распития чая или прогулки.

В итоге места распределились так: прослушивание музыки снижало уровень стресса на 61%, чашка чая или кофе – на 54%, а пешая прогулка – на 42%.