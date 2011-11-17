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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Назван самый эффективный способ борьбы со стрессом - чтение книг

17 ноября 2011, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

 

Исследователи из Университета Сассекса (Великобритания) провели эксперимент, в котором изучали всевозможные - не медикаментозные -  способы борьбы со стрессом.
В ходе эксперимента выяснилось, что наиболее эффективное средство для снятия стресса - чтение книг: чтение художественной литературы позволяет снизить уровень стресса более, чем на половину - на 68%. Для нормализации пульса и расслабления мышц после полученного стресса достаточно было молча почитать в течение шести минут. Среди конкурентов чтения были названы воздействие от прослушивания музыки, распития чая или прогулки.
В итоге места распределились так: прослушивание музыки снижало уровень стресса на 61%, чашка чая или кофе – на 54%, а пешая прогулка – на 42%.
ЕП

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