Ученые выяснили, какое постельное белье полезно для здоровья

По данным статистики, человек контактирует с постельным бельем больше 20 лет своей жизни. Исходя из этих данных, необходимо, чтобы постельное было не только модным и красивым, но и полезным для здоровья.

К материалам, которые вызывают приятные тактильные ощущения, относят натуральные ткани из хлопка и льна. На постели из этих тканей будет тепло и уютно, пишет сайт Медвести

Батистовое постельное белье - очень легкое и воздушное, сделанное из хлопчатобумажной нити с редким переплетением. Постельное белье из батиста подходит для жаркого периода, она хорошо «дышит» и не позволяет влаги задерживаться надолго – это создает некий антибактериальный эффект, нет влаги – нет развития бактерий, кроме этого такое постельное белье легко стирается и сушится. К явным недостаткам батистового белья можно отнести его недолговечность.

Плотная структура ткани делает постельное белье из сатина долговечным, а его гигроскопичные свойства не позволяют влаге задерживаться надолго. Сатиновое постельное белье подойдет как для холодной зимы, так и для жаркого лета.

Бязевое постельное белье изготавливается из хлопчатобумажной нити грубой очистки. От плотности бязи зависит сезонность постельного белья. Зимой используется плотная бязь, летом – тонкое постельное белье из бязи. Его структурность улучшает микроциркуляцию в коже, что полезно для людей пожилого возраста с нарушенным метаболизмом в коже. При выборе бязевого белья важно помнить, что оно уступает по своим гигроскопичным свойствам другим натуральным тканям, поэтому такое белье важно проветривать. Еще один минус такого белья – долго сохнет и трудно гладится.

В прохладную зиму или осень приятно погрузиться в теплое и мягкое постельное белье из фланели. Оно хорошо подходит для людей преклонного возраста, так как способно хорошо удерживать тепло, которого им часто не хватает из-за нарушенного кровообращения. К сожалению, фланелевое постельное белье недолговечное, на нем быстро образуются катышки, и оно теряет свой внешний вид.

Льняная ткань обладает хорошим антибактериальным эффектом, за счет своей высокой гигроскопичности и кислотности. Постельное из льна не даст возможность развиться бактериям и грибкам. Кроме этого такое постельное хорошо согреет в холодную зиму и создаст эффект прохлады в жаркое лето, а структурность ткани улучшит микроциркуляцию в коже. Льняное постельное идеально для детей, беременных и людей с кожными заболеваниями. Льняная ткань превосходит хлопчатобумажную ткань по воздухопроницаемости, электростатичности, теплопроводности, гигроскопичности.

Одни из самых дорогих постельных комплектов изготовлены из шелка. Шелковое постельное белье приятное на ощупь, оно возбуждает, поэтому подходит только для особых событий, когда необходимо создать романтическую и возбуждающую любовную атмосферу. Однако комплекты из шелка противопоказаны к регулярному использованию, такое постельное белье будет нарушать сон, вызывая бодрящий эффект.