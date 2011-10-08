В Петербурге в онкодиспансере сломался единственный аппарат лучевой терапии

В Петербурге в городском онкологическом диспансере сломался и вышел из строя единственный аппарат лучевой терапии. Врачи онкодиспансера направляет пациентов в другие лечебные учреждения.



Оборудование посоветовали отключить специалисты после плановой проверки, передают «Вести-Санкт-Петербург». Онкодиспансер должен купить другой аппарат. В настоящее время готовят конкурс. Процедура займет несколько месяцев, а новый аппарат появится в больнице не раньше января.



Лучевую терапию сейчас должны проходить около девятисот человек. Все они пока будут лечиться в городской больнице №8, Первом медицинском институте или в центральном НИИ в Песочном.