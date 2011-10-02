Налог на жирную пищу ввели власти Дании

Фолькетинг - парламент Датского королевства стал пионером в сфере понуждения населения к здоровому образу жизни через кошелек. Впервые в мире здесь введен налог на продукты питания с повышенным содержанием жиров.

Налог коснется продуктов, содержащих более 2,3% насыщенных жиров, в том числе сливочного и растительных масел, молока, сыра, пиццы и мяса.

По предварительным подсчетам, цены на эту продукцию вырастут на 10-15 процентов.

Например, сливочное масло в Дании подорожало на 1,5 доллара за килограмм — пачка масла весом 250 граммов теперь стоит 18 кронн. При этом, по мнению некоторых датских производителей, "реформа здоровья" ударила не только по карману потребителя, но по конкурентоспособности датских товаров.

Новость вызвала панику среди жителей. По по замыслу чиновников, нововведение, обратит датчан к здоровой пище, и таким образом снизит риск заболеваний сердца и сосудов.

Между тем, людей с избыточным весом в Дании менее 10%. Это ниже среднеевропейского уровня, передает "Россия-24".