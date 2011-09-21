Бортинженер разбившегося Як-42 через две недели будет готов к выписке

Состояние выжившего в авиакатастрофе Як-42 под Ярославлем бортинженера Александра Сизова оценивается как среднетяжелое. Он в сознании и хорошем расположении духа.



"Благодаря усилиям реаниматологов и травматологов состояние больного из очень тяжелого удалось перевести в состояние средней тяжести. Он охотно отвечает на вопросы докторов. Мы надеемся, что его жизни ничего не угрожает", - сообщил «Интерфаксу» 21 сентября директор НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Анзор Хубутия.

Врачи планируют выписать Сизова примерно через две недели. Впереди у него еще две операции по закрытию дефектов ожогов.