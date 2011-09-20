50 тысяч рублей стоил уборщице-стоматологу удаленный по ошибке зуб

Мировой суд Советского района Тулы приговорил к штрафу уборщицу, которая вместо врача без обезболивания по ошибке вырвала здоровый зуб девятилетней девочке.



В феврале жительница Тулы обратилась в стоматологическую клинику с просьбой удалить 9-летней дочери молочный зуб. Доктора на месте не было, и за работу принялась уборщица, вырвав вместо подвижного молочного зуба здоровый. За услугу рассчитались по всем правилам: с кватанцией и по тарифу. Удаление проводилось без анестезии.

Привокзальный районный суд принял решение взыскать с поликлиники в качестве компенсации морального вреда 50 тысяч рублей и 10 тысяч рублей расходов по оплате представителя.

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что процедуру удаления зуба проводил вовсе не врач, а уборщица данной поликлиники. Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью статьи 330 (самоуправство), частью 1 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья) УК РФ.

Приговором суда по совокупности преступлений уборщице-стоматологу с учетом ее возраста и состояния здоровья назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.



