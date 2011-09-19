Онищенко: В России начался рост простудных заболеваний

В России начался рост простудных заболеваний, традиционный для холодного времени года. В подавляющем большинстве случаев идет рост заболеваемости ОРЗ, заявил главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.



По словам Онищенко, в российских регионах стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Активность вирусов гриппа в европейских странах, также как и в России, пока низкая, отметил глава Роспотребнадзора. "В Европе вирусы гриппа выделяются редко, а если и выделяются, то грипп А", - цитирует Онищенко Интерфакс.