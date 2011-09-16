Психологи МЧС дадут рекомендации, как пережить потерю близких

МЧС России планирует в 2012 году выпустить брошюру, в которой будут собраны рекомендации психологов, как справиться с потерей близких и как помочь человеку, переживающему потерю.



Для этого есть психологические техники, которые могут применяться и без специальной профессиональной подготовки. Как сообщает РИА Новости, рекомендации специалистов ЦЭПП, описание приемов психологической помощи до конца года планируется разместить в Интернете, а уже в следующем году будет издана специальная брошюра с описанием конкретных приемов и техник.