Врачи считают, что авария в Чернобыле не спровоцировала рост раковых болезней

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15 апреля 2011, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

За 25 лет после аварии на Чернобыльской АЭС медики не выявили прироста опухолевых заболеваний у россиян, которые жили на территориях, подвергнувшихся загрязнению после катастрофы.



Все российские ликвидаторы аварии в Чернобыле и жители загрязненных территорий стоят на учете медиков в специальном регистре.



По результатам исследований, проводимых в течение 25 лет с момента аварии, врачи не получили данных о приросте среди этой категории граждан онкологических заболеваний. Всего медики изучили около 18 миллионов диагнозов у этих людей. Прирост по лейкозам наблюдался в 1992-1995 годах, но затем цифры снизились до популяционных значений, сообщил заместитель генерального директора ФМБЦ имени Бурназяна Андрей Бушманов.



"Нет превышения на сегодня, они скрупулезно считают каждый случай. Нет ни по лейкозам, ни по ракам, ни по каким другим заболеваниям, которые фиксируются у этих людей", - цитирует его РИА "Новости".



Единственным эффектом воздействия радиации, который наблюдали врачи, оказался повышенный уровень заболеваемости раком щитовидной железы у детей, которым на момент аварии было от года до 18 лет. Из 9,12 тысячи детей, проживавших на загрязненных территориях, у 246 врачи впоследствии обнаружили рак щитовидки.